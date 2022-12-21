США офіційно виділили Україні $1,85 мільярда військової допомоги. Вона включатиме системи Patriot

Президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні $1 мільярд військової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

У наказі Байден делегував державному секретареві США повноваження передати згадану суму військової допомоги «на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку для українських військових».

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що загальна сума допомоги становить $1,85 мільярда, вона включатиме зенітно-ракетні системи Patriot.

У середу триває візит президента Володимира Зеленського до США. Він зустрінеться з президентом США Джо Байденом, виступить у Конгресі та проведе низку двосторонніх зустрічей. Це буде другий візит Зеленського до Білого дому та перша поїздка за кордон після початку повномасштабного вторгнення.