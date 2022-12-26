Кулеба: На розгортання Patriot в Україні знадобиться менш ніж пів року

Сполучені Штати Америки планують пришвидшити розгортання зенітних ракетних комплексів Patriot в Україні.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтервʼю Associated Press.
За його словами, уряд США склав спеціальний план, щоб система Patriot була готова до експлуатації в Україні менш ніж за шість місяців. Зазвичай підготовка до її використання займає близько року.
- 21 грудня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який включатиме батарею ЗРК Patriot.
- 22 грудня речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що українські військові можуть опанувати зенітні ракетні комплекси Patriot протягом кількох місяців.