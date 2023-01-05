ЗМІ: Німеччина готується передати Україні західні БМП Marder. Про це можуть оголосити найближчими днями

Уряд Німеччини готується здійснити крок уперед у питанні військової підтримки Україні. Там обговорюють передачу українській армії бойових машин піхоти Marder.

Про це з посиланням на власні джерела пишуть Bloomberg, Spiegel та Suddeutsche Zeitung.

Зазначається, що Німеччина вже кілька тижнів обговорює та координує це питання із Францією та США. Ймовірно, офіційно про поставку Україні Marder оголосять вже найближчими днями, коли Штати також анонсують відправку бойових машин піхоти M2 Bradley.

Очікується, що Marder передадуть Україні з промислових запасів, однак, можливо, німці також залучать і склади Бундесверу. Наразі в країні обговорюють кількість, яку Німеччина може передати. Поки що йдеться про 20—40 таких БМП. Marder уже відремонтовані і є на складах, тож передача може відбутися доволі швидко.

Водночас відкритим залишається питання навчання екіпажів.