Німецький виробник танків готовий передати Україні 139 танків Leopard

Німецький оборонний концерн Rheinmetall у разі необхідності може передати Україні 139 бойових танків Leopard типу 1 та 2. Більшість із них будуть готові до передачі наприкінці 2023 року.

Про це пише RND із посиланням на представника концерну.

«У нас є 22 машини типу Leopard 2A4, які ми могли б підготувати до експлуатації та відправити в Україну», — сказав представник.

За його словами, ремонт цих танків триватиме майже рік. Поставка можлива в кінці 2023 року — на початку 2024 року.

«Є ще 29 Leopard 2A4, які будуть готові до відправки вже у квітні-травні 2023 року. Ми могли б зробити доступними ще 88 танків Leopard 1», — додав він.