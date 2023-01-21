Business Insider: Ексміністр оборони Німеччини Ламбрехт перед відставкою заборонила інвентаризацію танків Leopard

Ексміністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт перед відставкою заборонила інвентаризацію танків Бундесверу, аби відтермінувати відповідь уряду щодо постачання Україні танків Leopard.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляє видання Business Insider.
За даними видання, таку вказівку Ламбрехт дала за тиждень до відставки. Міністерство просили зробити підрахунок важкої техніки, щоб мати інформацію щодо питання можливих поставок.
У відповідь відомство Ламбрехт нібито заявило, що як стане відомо, що Бундесвер підраховує свої танки, це тлумачитимуть як готовність передати Україні танки та спричинить зайвий тиск на канцлера Олафа Шольца.
- 16 січня міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт подала у відставку. Канцлер її заяву схвалив. Ламбрехт критикували за недостатню допомогу Україні на початку війни та за відсутність досвіду роботи з питань оборони. Її наступником на посту став міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Боріс Пісторіус.
- 20 січня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники на зустрічі у форматі «Рамштайн» поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2. За його словами, Німеччина не блокує це рішення.
- Водночас міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українських військових уже почнуть навчати керувати танками Leopard. Це означає, що тільки-но ухвалять політичне рішення про поставки, українська армія зможе одразу використовувати ці танки.