Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт офіційно подала у відставку

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт офіційно підтвердила, що подала у відставку. Вона звинуватила медіа в надмірній увазі до її особи.

Про це йдеться в її заяві на сайті Міноборони Німеччини.

«Сьогодні я звернулася до федерального канцлера з проханням звільнити мене з посади федерального міністра оборони. Зосередження ЗМІ на моїй особі протягом місяців навряд чи дозволяє висвітлювати факти та дискутувати про солдатів, Бундесвер і безпекові рішення в інтересах громадян Німеччини. Цінна праця солдатів і багато вмотивованих людей у сфері бізнесу мають бути на першому плані. Тому я вирішила зробити свою посаду вакантною», — зазначила вона.

Ламбрехт подякувала всім, хто щодня працює над безпекою Німеччини, і побажала їм всього найкращого в майбутньому.