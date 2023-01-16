Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт офіційно подала у відставку

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт офіційно підтвердила, що подала у відставку. Вона звинуватила медіа в надмірній увазі до її особи.
Про це йдеться в її заяві на сайті Міноборони Німеччини.
«Сьогодні я звернулася до федерального канцлера з проханням звільнити мене з посади федерального міністра оборони. Зосередження ЗМІ на моїй особі протягом місяців навряд чи дозволяє висвітлювати факти та дискутувати про солдатів, Бундесвер і безпекові рішення в інтересах громадян Німеччини. Цінна праця солдатів і багато вмотивованих людей у сфері бізнесу мають бути на першому плані. Тому я вирішила зробити свою посаду вакантною», — зазначила вона.
Ламбрехт подякувала всім, хто щодня працює над безпекою Німеччини, і побажала їм всього найкращого в майбутньому.
- Відставці Ламбрехт передувала низка скандалів. Наприклад, у першому ж інтервʼю після вступу на посаду в грудні 2021 року Лабрехт заявила, що не знає звань Бундесверу. Після вторгнення росії в Україну її діяльність і слова теж неодноразово критикували.
- У жовтні Ламбрехт та очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок попросили Міністерство фінансів виділити втричі більше грошей на допомогу Україні. Вони вимагали врахувати це під час погодження бюджету на наступний рік.