США та Німеччина домовилися передати Україні західні БМП. Також німці передадуть додаткову батарею Patriot

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вони домовилися про передачу Україні західних бойових машин піхоти.
Про це пише пресслужба Білого дому.
У розмові Байден підтвердив, що США передадуть Україні БМП M2 Bradley, а Німеччина надасть БМП Marder. Обидві країни спільно займуться тренуванням українських екіпажів.
Також США та Німеччина домовилися й надалі посилювати українську систему протиповітряної оборони. Зокрема, Німеччина погодилася надати Україні ще одну батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot.
- Франція передасть Україні легкі бойові броньовані машини AMX-10RC та колісні бронетранспортери Bastion.
- 21 грудня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який включатиме батарею ЗРК Patriot.