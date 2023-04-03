Німецький оборонний концерн Rheinmetall будує центр обслуговування в Румунії. Він ремонтуватиме техніку для Сил оборони України

Німецький оборонний концерн Rheinmetall будує центр обслуговування військової техніки в румунському місті Сату-Маре. Там ремонтуватимуть зброю, яку використовують Сили оборони України у війні проти росії.
Про це пише Reuters.
Очікують, що центр почне працювати вже цього місяця. Він обслуговуватиме самохідні гаубиці, танки Leopard 2 і Challenger, бойові машини піхоти Marder, БТР Fuchs і військові вантажівки.
«Сервісний хаб має відігравати центральну роль у підтримці оперативної готовності західних бойових систем, що використовуються в Україні, і доступності матеріально-технічного забезпечення», — зазначив представник компанії.
- У червні 2022 року компанія Rheinmetall заснувала центр у Литві для підтримки техніки НАТО в країнах Балтії.
- У січні 2023 року стало відомо про плани Rheinmetall розпочати виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS у Німеччині.