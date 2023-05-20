Німецький концерн Rheinmetall назвав бронетехніку, яку вироблятиме разом з «Укроборонпромом»

Концерн «Укроборонпром» і німецька компанія Rheinmetall почнуть спільне виробництво з танків і бойових машин піхоти.
Про це в інтервʼю BILD розповів голова Rheinmetall Армін Паппергер.
Насамперед на заводі обслуговуватимуть і ремонтуватимуть бронемашини, які вже є у Сил оборони України. Також підприємство прагне якнайшвидше налагодити виробництво бронетехніки, зокрема транспортних танків Fuchs.
За словами Арміна Паппергера, першочергове завдання — покрити нагальні потреби України в обороні. Тим часом «Укроборонпром» зацікавлений виробляти сучасні танки Panther і БМП Lynx.
- 12 травня німецький концерн Rheinmetall заснував спільне підприємство з «Укроборонпромом», щоб ремонтувати та виробляти танки в Україні. Планується, що воно запрацює в липні 2023 року.
- Rheinmetall — це німецький оборонний концерн, один із найбільших виробників військової техніки та озброєння в Німеччині та Європі. Концерн виробляє, зокрема, танки Panther, Leopard, БМП Marder і гаубиці PzH 2000.