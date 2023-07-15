Британія підготувала 18 тисяч українських піхотинців

Велика Британія за програмою навчання Op Interflex підготувала 18 тисяч українських піхотинців-добровольців.
Про це повідомило британське Міністерство оборони.
Програма почала діяти 26 червня 2022 року, щоб навчити українських військових «виживати та бути смертоносними в боротьбі з незаконним вторгненням на їхню Батьківщину».
- У Великій Британії готують українських військових Сухопутних сил і моряків. Навчання добровольців триває 120 днів. Планувалося, що кожні наступні 120 днів будуть готувати по 10 тисяч військових.
- Своїх інструкторів для підготовки українців у Британії направляють Швеція, Фінляндія, Канада, Данія, Нідерланди та Нова Зеландія. До них також долучилася Австралія.