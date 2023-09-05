Парламент підтримав відставку Резнікова з посади міністра оборони

Верховна Рада України підтримала відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони.

Про це пише нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк.

За проголосували 327 депутатів.

Резніков звітував перед депутатами про 552 дні роботи на посаді. Зокрема, він розповів, що військова допомога Україні за цей час сягнула $100 мільярдів, на озброєння прийняли 200 зразків західної зброї, 30 моделей українських дронів, триває реформа військово-лікарських комісій тощо.

Також Олексій Резніков заявив, що Міноборони зробило запаси 200 тисяч бронежилетів, 150 тисяч шоломів., поставило 1,5 мільйона зимової форми і 2 мільйони літньої форми.

Призначення Рустема Умєрова на посаду відбудеться на наступному пленарному засіданні. Про нього можна почитати тут.