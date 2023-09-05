Парламент підтримав відставку Резнікова з посади міністра оборони

Верховна Рада України підтримала відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони.
Про це пише нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк.
За проголосували 327 депутатів.
Резніков звітував перед депутатами про 552 дні роботи на посаді. Зокрема, він розповів, що військова допомога Україні за цей час сягнула $100 мільярдів, на озброєння прийняли 200 зразків західної зброї, 30 моделей українських дронів, триває реформа військово-лікарських комісій тощо.
Також Олексій Резніков заявив, що Міноборони зробило запаси 200 тисяч бронежилетів, 150 тисяч шоломів., поставило 1,5 мільйона зимової форми і 2 мільйони літньої форми.
Призначення Рустема Умєрова на посаду відбудеться на наступному пленарному засіданні. Про нього можна почитати тут.
- На початку січня 2023 року довкола Міністерства оборони розгорівся скандал через закупівлі продуктів харчування за завищеними в кілька разів цінами (зокрема, яйця по 17 гривень за штуку). На тлі цього Міноборони вирішило публікувати інформацію про контракти на закупівлі на власному сайті, а також звіряти ціни з ринковими.
- Через закупівлі для армії три чиновники Міністерства оборони отримали підозри, у відомстві оновили кадри. Після цього Олексій Резніков затвердив склад Громадської антикорупційної ради. Від 23 квітня система Prozorro почала відображати інформацію про незбройні оборонні закупівлі, серед яких і дані щодо послуг з харчування.
- У серпні довкола закупівель Міноборони виник новий скандал — через закупівлю курток. Журналісти повідомили, що куртки придбали за тричі завищеною ціною та замість зимових курток замовили літні. У митних документах від постачальника куртки були по $29 за одиницю, а Міноборони заплатило по $86 за одиницю. Олексій Резніков відповів, що ціни $29 ніколи не існувало і він не знає, що турецькі постачальники писали в митних документах. Військові, за його словами, на куртки не скаржилися.