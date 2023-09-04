Міністр оборони Олексій Резніков подав у відставку

Міністр оборони Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку. Про це він повідомив 4 вересня у Facebook.

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Водночас Рустем Умєров, який має замінити Резнікова на посаді міністра, подав заяву про відставку з посади очільника Фонду державного майна.

3 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що замінить міністра оборони — «Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому». Замість Олексія Резнікова буде Рустем Умєров. Медіа писали, що Резнікова можуть призначити послом у Британії, сам він сказав, що «не в курсі».

Рустем Умєров — народний депутат фракції «Голос», голова Фонду державного майна. Він працював над початком роботи «зернового коридору», а також займався обміном полонених. Навесні 2022 року Рустем Умєров був у складі делегації України, яка взяла участь у декількох раундах переговорів з росією. Він був присутній на перемовинах у Білорусі та в Туреччині.