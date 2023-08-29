Міністр оборони Олексій Резніков призначив керівника Агентства з ресурсного забезпечення армії

Міністр оборони Олексій Резніков призначив Арсена Жумаділова головою Агенції ресурсного забезпечення Збройних сил. Указ він підписав 28 серпня і повідомив про це того ж дня на пресконференції, повідомляє Укрінформ.
Резніков із Жумаділовим погодили план подальшої роботи та домовилися про те, що восени Агенція має запрацювати.
«Досвід у нього [Жумаділова] є. Довіра до нього є. Експертиза до нього є. Тому я переконаний, що ми будемо рухатися по цьому напрямку досить ефективно», — заявив міністр Олексій Резніков.
Арсен Жумаділов має досвід у розбудові державних інституцій, реформуванні публічних закупівель, він був першим обраним на конкурсі керівником «Медичних закупівель України». У квітні 2023 року очолив команду реформи закупівель у сфері оборони в межах Офісу підтримки змін при Міністерстві оборони.
У січні 2022 року Міністерство оборони зареєструвало агентство, яке має займатися ресурсним забезпеченням Збройних сил України. Зокрема, воно купуватиме військовим одяг, харчування, пально-мастильні матеріали та інші необхідні речі. Фізично агентство не запрацювало, бо Резніков шукав «гідного посади голови претендента, проводив співбесіди».
- На початку січня 2023 року довкола Міністерства оборони розгорівся скандал через закупівлі продуктів харчування за завищеними в кілька разів цінами (зокрема, яйця по 17 гривень за штуку). На тлі цього Міноборони вирішило публікувати інформацію про контракти на закупівлі на власному сайті, а також звіряти ціни з ринковими.
- Через закупівлі для армії три чиновники Міністерства оборони отримали підозри, у відомстві оновили кадри. Після цього Олексій Резніков затвердив склад Громадської антикорупційної ради. Від 23 квітня система Prozorro почала відображати інформацію про незбройні оборонні закупівлі, серед яких і дані щодо послуг з харчування.
- У серпні довкола закупівель Міноборони виник новий скандал — через закупівлю курток. Журналісти повідомили, що куртки придбали за тричі завищеною ціною та замість зимових курток замовили літні. У митних документах від постачальника куртки були по $29 за одиницю, а Міноборони заплатило по $86 за одиницю. Олексій Резніков відповів, що ціни $29 ніколи не існувало і він не знає, що турецькі постачальники писали в митних докумнтах. Військові, за його словами, на куртки не скаржилися.