Міністр оборони Олексій Резніков призначив керівника Агентства з ресурсного забезпечення армії

Міністр оборони Олексій Резніков призначив Арсена Жумаділова головою Агенції ресурсного забезпечення Збройних сил. Указ він підписав 28 серпня і повідомив про це того ж дня на пресконференції, повідомляє Укрінформ.

Резніков із Жумаділовим погодили план подальшої роботи та домовилися про те, що восени Агенція має запрацювати.

«Досвід у нього [Жумаділова] є. Довіра до нього є. Експертиза до нього є. Тому я переконаний, що ми будемо рухатися по цьому напрямку досить ефективно», — заявив міністр Олексій Резніков.

Арсен Жумаділов має досвід у розбудові державних інституцій, реформуванні публічних закупівель, він був першим обраним на конкурсі керівником «Медичних закупівель України». У квітні 2023 року очолив команду реформи закупівель у сфері оборони в межах Офісу підтримки змін при Міністерстві оборони.

У січні 2022 року Міністерство оборони зареєструвало агентство, яке має займатися ресурсним забезпеченням Збройних сил України. Зокрема, воно купуватиме військовим одяг, харчування, пально-мастильні матеріали та інші необхідні речі. Фізично агентство не запрацювало, бо Резніков шукав «гідного посади голови претендента, проводив співбесіди».