Португалія навчатиме українських пілотів на F-16

Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерів на літаках F-16.
Про це президент Володимир Зеленський сказав на спільній з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соузой пресконференції, передає Укрінформ.
«Португалія є учасницею нашої танкової та авіаційної коаліції. Сьогодні Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16», — сказав президент.
Зеленський також обговорив з президентом Португалії поставки Україні броньованої медичної техніки та обладнання для розмінування.
- 11 липня на саміті НАТО у Вільнюсі 11 країн та Україна підписали меморандум про створення коаліції з підготовки українських військових льотчиків на винищувачах F-16. Коаліцію очолили Данія та Нідерланди, також туди увійшли Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція й Велика Британія.
- 19 серпня глава Міноборони України Олексій Резніков повідомив, що українські пілоти вже розпочали навчання на F-16 у Великій Британії та Швеції. 20 серпня Володимир Зеленський під час візиту в Данію відвідав українських пілотів, які навчаються на авіабазі Fighter Wing Skrydstrup.
- США вже схвалили передачу Україні американських винищувачів F-16 від Данії та Нідерландів після завершення навчання українських пілотів.
- 20 серпня Зеленський заявив, що Нідерланди можуть передати 42 винищувачі, а Данія — 19. Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що перша група із шести F-16 вирушить в Україну ближче до Нового року.
- Кілька незалежних джерел мовника TV2 заявили, що Норвегія вирішила передати Україні літаки F-16 — вона стане третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка надає ці винищувачі.