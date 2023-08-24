Португалія навчатиме українських пілотів на F-16

Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерів на літаках F-16.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на спільній з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соузой пресконференції, передає Укрінформ.

«Португалія є учасницею нашої танкової та авіаційної коаліції. Сьогодні Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16», — сказав президент.

Зеленський також обговорив з президентом Португалії поставки Україні броньованої медичної техніки та обладнання для розмінування.