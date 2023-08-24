TV2: Норвегія надасть Україні винищувачі F-16

Норвегія вирішила передати Україні літаки F-16. Таким чином вона стане третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка надає Україні ці винищувачі.

Відповідна заява прозвучала з посиланням на кілька незалежних джерел мовника TV2.

Офіційно про передання винищувачів поки не оголосили, але зараз премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере перебуває з офіційним візитом у Києві.

Раніше він казав, що Норвегія не надсилатиме F-16 в Україну. Однак TV 2 писало, що Норвегія має певну кількість F-16, які можуть бути передані Україні. Загалом Норвегія має 57 літаків F-16.