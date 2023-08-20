Перша група літаків від Данії буде в Україні ближче до Нового року (це шість з них). Наступного року прибудуть ще вісім літаків, ще за рік — іще пʼять.
Про це 20 серпня заявила премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.
Більш як 70 людей з України вже прибули до Данії для навчання на винищувачах, з ними зустрівся Зеленський.
- 20 серпня Зеленський оголосив, що Нідерланди виділяють Україні 42 винищувачі, Данія — 19.
- У серпні президент США дав зелене світло іншим країнам на навчання українських пілотів на F-16. 18 серпня стало відомо, що США дозволили Данії та Нідерландам передати Україні винищувачі після навчання пілотів. За день після цього міністр оборони Олексій Резніков розповів, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 «уже розпочалось». До Великої Британії на навчання на винищувачах F-16 уже направилися пілоти 2023 року випуску. У Швеції ж навчатимуться пілоти з бойовим досвідом — випускники 2016 року.