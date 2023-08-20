Перша група літаків від Данії буде в Україні ближче до Нового року (це шість з них). Наступного року прибудуть ще вісім літаків, ще за рік — іще пʼять.

Про це 20 серпня заявила премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

Більш як 70 людей з України вже прибули до Данії для навчання на винищувачах, з ними зустрівся Зеленський.