У Херсонській області середній рівень води становить 93 сантиметри

На Херсонщині станом на 14:00 18 червня середній рівень води становить 93 сантиметри.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
В області затоплені 23 населені пункти, з них шість на правому березі, всі інші — на лівому. На правобережжі Херсонщини підтоплені 879 житлових будинків.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що на ремонт і запуск підтопленої енергетичної інфраструктури знадобиться щонайменше місяць.
«На щастя, більшу частину енергетичного обладнання — збережено! Як тільки трансформатори та земля підсохне, фахівці стають до роботи», — зазначив він.
За прогнозами 26 червня в області розпочнуть подачу газу. Наразі фахівці газової служби ремонтують обладнання і тестують будинкові мережі.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- Станом на 17 червня загинули 16 людей: 14 на Херсонщині та двоє на Миколаївщині. Зниклими безвісти вважають 31 людину.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення греблі нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні, також Україна отримає допомогу від центру реагування на природні лиха та катастрофи при НАТО.
- Американська газета The New York Times дійшла висновку, що росія підірвала підводний прохід до машинної зали. Видання наголошує: факти ясно вказують на те, що вибух на греблі влаштувала сторона, яка її контролює, — росія.