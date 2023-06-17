NYT: Каховська ГЕС зруйнувалася через те, що росія підірвала прохід до машинної зали

Каховська ГЕС могла зруйнуватися через те, що росія підірвала підводний прохід (технічний тунель) до машинної зали.

Таких висновків дійшла американська газета The New York Times, переглянувши інженерні плани та поспілкувавшись з інженерами, які вивчають прориви гребель. Видання наголошує: факти ясно вказують на те, що вибух на греблі влаштувала сторона, яка її контролює, — росія.

Гребля була побудована з величезним бетонним блоком в основі. У ньому є невеликий прохід, до якого можна дістатися з машинного відділення греблі. Судячи з усього, саме в цьому проході спрацював вибуховий заряд і зруйнував греблю. Оскільки ГЕС збудували за радянських часів, Москва мала кожну сторінку інженерних креслень і знала, де що знаходиться.

За словами двох американських інженерів, враховуючи супутникові та сейсмічні дані про вибухи в цьому районі, найбільш імовірною причиною руйнування була вибухівка у проході.