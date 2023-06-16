Міндовкілля: Через підрив Каховської ГЕС втрати від загибелі диких тварин оцінюються в майже 900 млн грн

Державна екологічна інспекція провела орієнтовні підрахунки втрат через можливу загибель диких тварин, спричинену катастрофою на Каховській ГЕС. Збитки оцінюються у 883 мільйони гривень.
Про це написав міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
Серед тварин, які загинули від затоплення територій, коні, лані, олені, дикі кабани, козулі, ондатри, бобри, лисиці, зайці та пернаті. Ті, кому вдалося вижити, покинули природне середовище проживання й пристосовуються до нових умов.
Підрахунки втрат іще тривають.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення греблі нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні, також Україна отримає допомогу від центру реагування на природні лиха та катастрофи при НАТО.
- Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС уже перевищує 55 мільярдів гривень.