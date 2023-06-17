Через підрив Каховської ГЕС загинули 16 людей, ще 31 людина зникла безвісти

Через підрив Каховської ГЕС загинули 16 людей: 14 — на Херсонщині та 2 — на Миколаївщині. Зниклими безвісти вважають 31 людину.
Про це 17 червня повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Кількість загиблих на окупованому лівобережжі Херсонщини невідома.
Підтопленими залишаються 1 300 будинків: 1 274 — на території Херсонської області та 26 — Миколаївської. Всього з цих територій евакуювали 3 614 людей, з них 474 дитини.
Поліція прийняла понад 4 800 заяв про пошкоджене майно.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення греблі нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні, також Україна отримає допомогу від центру реагування на природні лиха та катастрофи при НАТО.
- Американська газета The New York Times дійшла висновку, що росія підірвала підводний прохід до машинної зали. Видання наголошує: факти ясно вказують на те, що вибух на греблі влаштувала сторона, яка її контролює, — росія.