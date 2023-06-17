Через підрив Каховської ГЕС загинули 16 людей, ще 31 людина зникла безвісти

Через підрив Каховської ГЕС загинули 16 людей: 14 — на Херсонщині та 2 — на Миколаївщині. Зниклими безвісти вважають 31 людину.

Про це 17 червня повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Кількість загиблих на окупованому лівобережжі Херсонщини невідома.

Підтопленими залишаються 1 300 будинків: 1 274 — на території Херсонської області та 26 — Миколаївської. Всього з цих територій евакуювали 3 614 людей, з них 474 дитини.

Поліція прийняла понад 4 800 заяв про пошкоджене майно.