Підрив Каховської ГЕС: Нацпарки «Великий Луг» і «Кам’янська Січ» перетворюються на пустелю, збитки — майже 90 млрд

Через підрив Каховської ГЕС у Херсонській області національні парки «Великий Луг» і «Кам’янська Січ» поступово перетворюються на пустелю.

Про це 17 червня повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Держекоінспекція вже порахувала орієнтовні збитки для цих територій. Для нацпарку «Великий Луг» — понад 15 мільярдів гривень, «Кам’янська Січ» — понад 73 мільярди гривень. Прогнозують, що площа суші на території цих парків збільшиться на тисячі гектарів, практично вдвічі. У нацпарку «Великий Луг» — на понад 7 тисяч га, «Кам’янська Січ» — на 5,5 тисячі га.

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Стрілець пояснює: нещодавно квітучі території та родючі ґрунти можуть перетворитися на пустелю, а це призведе до підвищення температур і поглибить кліматичну кризу.

Щоб відновити ці території до природного стану, відтворити тваринний і рослинний світ, підуть десятиріччя — фахівці Міністерства довкілля вже працюють над розробкою таких програм і заходів.