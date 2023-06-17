Підрив Каховської ГЕС: Нацпарки «Великий Луг» і «Кам’янська Січ» перетворюються на пустелю, збитки — майже 90 млрд

Через підрив Каховської ГЕС у Херсонській області національні парки «Великий Луг» і «Кам’янська Січ» поступово перетворюються на пустелю.
Про це 17 червня повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
Держекоінспекція вже порахувала орієнтовні збитки для цих територій. Для нацпарку «Великий Луг» — понад 15 мільярдів гривень, «Кам’янська Січ» — понад 73 мільярди гривень. Прогнозують, що площа суші на території цих парків збільшиться на тисячі гектарів, практично вдвічі. У нацпарку «Великий Луг» — на понад 7 тисяч га, «Кам’янська Січ» — на 5,5 тисячі га.
Стрілець пояснює: нещодавно квітучі території та родючі ґрунти можуть перетворитися на пустелю, а це призведе до підвищення температур і поглибить кліматичну кризу.
Щоб відновити ці території до природного стану, відтворити тваринний і рослинний світ, підуть десятиріччя — фахівці Міністерства довкілля вже працюють над розробкою таких програм і заходів.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення греблі нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні, також Україна отримає допомогу від центру реагування на природні лиха та катастрофи при НАТО.
- Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС уже перевищує 55 мільярдів гривень. Втрати від загибелі диких тварин оцінюють у майже 900 млн грн.