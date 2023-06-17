НАТО запустило Центр захисту підводної інфраструктури. Так Альянс хоче вберегтися від провокацій росії

НАТО створило Центр для захисту підводних трубопроводів і кабелів після нерозкритої атаки на трубопроводи Nord Stream і на тлі загрози з боку росії.

Про це пише Associated Press.

Держави-члени Альянсу занепокоєні тим, що російські кораблі активно картографують критичну підводну інфраструктуру Заходу. Це може означати, що росія націлиться на підводні кабелі чи трубопроводи, щоб помститися західним країнам за допомогу Україні.

Однак до дій НАТО підштовхнула атака на два газопроводи Балтійському морі — Nord Stream 1 і Nord Stream 2. Оборонний альянс збільшив свою присутність у Балтійському та Північному морях.

Центр захисту не намагатиметься спостерігати за всім, проте він зосередиться на зонах високого ризику. Трубопроводи на мілководді, до яких легко дістатися дайверам, є найбільш вразливими. Союзники планують покращити обмін даними й розвідінформацією, щоб запобігати атакам диверсантів.

Новий Центр розміститься в Лондоні.