The Times: Західна розвідка давно знає імʼя спонсора підриву «Північних потоків». Його особу не розкривають заради безпеки України

Західні розвідники уже давно знають ім’я українця, який нібито профінансував диверсію на «Північних потоках» у Балтійському морі. Його особу вирішили не розкривати, щоб захистити Україну.

Про це пише The Times.

Журналісти стверджують, що працівники неназваної скандинавської делегації в Брюсселі отримали розвідувальну інформацію про те, що за підривами газопроводів стоять не американці, росіяни чи поляки, а приватний спонсор з України. Джерела The Times стверджують, що ця людина повʼязана з урядом президента Зеленського.

Видання пише, що імʼя спонсора-українця не розголошували, бо НАТО хотіло вберегти Україну від публічної сварки з Німеччиною, яка тоді зволікала з постачанням військової допомоги, зокрема необхідних Україні танків і ППО.

«Його імʼя обовʼязково випливе, особливо якщо врахувати, що він залишив своєрідну візитівку», — йдеться в матеріалі.

За даними The Times, у багаторівневій операції з підриву «Північних потоків» задіяли яхту, елітних водолазів, підроблені паспорти та заряди дорогої кумулятивної вибухівки, доступні тільки для представників газової та нафтової промисловості за спеціальною ліцензією.

Німецькі видання SWR і Zeit писали, що слідство в Німеччині встановило яхту, яку використовували для диверсії і вважає, що вона так чи інакше пов’язана з Україною. Яхту орендували у польської компанії, яка, ймовірно, належить двом українцям. У розслідуванні уточнюється, що диверсійна команда складалася із шести людей — капітана, двох водолазів, двох помічників водолазів і жінки-лікаря.

Видання The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки писало, що вибухи на російських газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2» могла влаштувати проукраїнська група «опонентів путіна». До неї нібито входили росіяни та українці.