NYT: Вибухи на «Північних потоках» могли влаштувати «опоненти путіна». До групи нібито входили росіяни та українці

Вибухи на російських газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2» могла влаштувати проукраїнська група «опонентів путіна». До неї нібито входили росіяни та українці.
Про це пише The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки.
Нові розвіддані США свідчать про причетність до диверсії «проукраїнської групи». На їхню думку, члени цієї групи були громадянами України, або росії, або і тими і тими.
Водночас у США немає доказів причетності до цього громадян США чи Великої Британії, про що казала росія. Також немає доказів причетності й самої росії, яку звинувачували в Україні та Європі. Причетність української влади також не доведено.
Співрозмовники NYT схиляються до версії, що вибухівка була закладена на «Північні потоки» за допомогою досвідчених водолазів, які не працювали на військові або розвідувальні служби, «але не виключено, що виконавці в минулому пройшли спеціалізовану державну підготовку».
Однак видання зазначає, що джерела «розійшлися в думках щодо того, наскільки важливою є нова інформація», проте оптимістично припустили, що в подальшому зможуть отримати більше інформації про диверсії, яка дозволить встановити причетних.
Тим часом радник голови ОП Михайло Подоляк запевняє, що Україна жодного стосунку до вибухів не має.
- 26 вересня 2022 року росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Обидва газопроводи майже не працюють та не перекачують газ із росії до Європи. «Північний потік — 2» через вторгнення російських військ до України так і не запустили, а от «Північний потік» улітку майже повністю зупинили нібито через виявлені неполадки. На трубопроводах зафіксували спочатку три витоки газу, а вже 29 вересня Швеція повідомила про четвертий.
- Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах була диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи.
- 1 жовтня припинились витоки газу з «Північного потоку — 2», 2 жовтня — з «Північного потоку». 6 жовтня шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії.