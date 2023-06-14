Розслідування підриву «Північного потоку» перейшло в завершальну фазу

Європейське розслідування вибуху на «Північних потоках» майже закінчене, восени можуть оголосити звинувачення.
Про це інформує CNN із посиланням на шведського прокурора Матса Люнгквіста.
«Я справді думаю, що ми, можливо, вступаємо в кінцеву фазу в цій справі. Я сподіваюся, що принаймні цієї осені ми зможемо ухвалити рішення з питання так званого обвинувального висновку», — заявив він.
Чотири отвори в трубопроводах «Північних потоках», які сполучають росію і Німеччину по дну Балтійського моря, влада Швеції та Данії розслідують як наслідок торішнього вибуху.
«Я можу сказати, що вибухівка має особливий склад, на підставі якого можна зробити певні висновки про зловмисника», — додав прокурор.
- У вересні 2022 року на «Північних потоках» почали фіксувати зниження тиску. На трубопроводах було чотири витоки газу. Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах сталася диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи. Шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії.
- У березні 2023 року американське видання The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки писало, що вибухи на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік — 2» могла влаштувати проукраїнська група «опонентів путіна». До неї нібито входили росіяни й українці. Британська газета The Times писала, що західні розвідники вже давно знають імʼя українця, який нібито профінансував диверсію на «Північних потоках», однак його особу вирішили не розкривати, щоб захистити Україну.
- Швеція має основну версію після слідства — до вибухів на «Північних потоках» причетна державна структура, проте не можна виключати, що за вибухами стоїть «незалежна група діячів».
- Тим часом у Міністерстві оборони Данії заявили, що данський катер сфотографував російське спецсудно СС-750 біля місця вибуху трубопроводу «Північний потік». А в червні 2022 року російські кораблі щонайменше двічі заходили до району вибуху газопроводу «Північний потік», ще один візит до цього району був менш ніж за тиждень до вибухів, пишуть у розслідуванні чотирьох радіомовних компаній — данської DR, норвезької NRK, шведської SVT та фінської Yle.
- Газета The Washington Post 6 червня повідомляла, що за три місяці до диверсії на газопроводі «Північний потік» начебто дізналися від свого європейського союзника про таємні плани українських військових.