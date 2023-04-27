Російський спецкорабель сфотографували поблизу місця вибуху «Північного потоку»

У Міністерстві оборони Данії заявили, що данський катер сфотографував російське спецсудно СС-750 біля місця вибуху трубопроводу «Північний потік».

Про це повідомило видання Information.

Корабель перебував біля «Північного потоку» за чотири дні до підриву трубопроводу. Це спецсудно для проведення операцій під водою, що має на борту підводний мінічовен типу АС-26 «Приз». Його сфотографував данський патрульний катер, який перебував на схід від Борнгольму 22 вересня 2022 року.

Оборонне відомство відмовилося показати фотографії російського спецсудна, оскільки вони «розвідувального характеру» і «є частиною розвідувальної роботи». Але є фото цього корабля з сайту Міноборони росії.

Міністерство оборони Російської Федерації