WP: Витоки секретних документів США свідчать, що Україна нібито планувала диверсію на «Північних потоках»

Сполучені Штати за три місяці до диверсії на газопроводі «Північний потік» начебто дізналися від свого європейського союзника про таємні плани українських військових. Вони стосувалися атаки на підводну мережу групою водолазів.

Про це пише The Washington Post з посиланням на оприлюднений в чаті Discord звіт європейської розвідки, який передали ЦРУ. Його копію журналісти отримали від «одного з онлайн-друзів Джека Тейшейри».

Звіт розвідки європейської країни базувався на інформації, отриманої від українця на умовах анонімності. Ці дані також передали Німеччині й іншим державам ЄС, щоб, як кажуть деякі чиновники, обговорити конфіденційні розвідувальні операції та дипломатичні переговори.

The Washington Post вважає, що описана у звіті кількість учасників диверсії та її методи свідчать, що західні союзники мали підстави підозрювати Київ у вибухах на «Північних потоках».

Офіційні особи з багатьох країн, пише видання, підтвердили, що розвіддані з Discord збігаються з інформацією європейської розвідки.

Утім, Україна заперечує причетність до атаки на «Північні потоки», а Білий дім та ЦРУ США відмовляються коментувати ймовірність планів українських військових щодо диверсії.