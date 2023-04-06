Швеція: До вибухів на «Північних потоках» причетна державна структура — це основна версія

До вибухів на «Північних потоках» причетна державна структура — це основна версія слідства.

Про це 6 квітня заявив шведський прокурор Матс Юнгквіст, який розслідує диверсію, цитує Reuters.

Юнгквіст сказав, що не можна виключати, що за вибухами стоїть «незалежна група діячів», а не державний субʼєкт, однак все ж це малоймовірно.

«Є певні компанії, які мають спеціальні завдання, тобто теоретично вони могли зробити це. Ми нічого не виключаємо, але те, що за цим прямо чи хоча б опосередковано стоїть державна структура, — це, звичайно, наша основна версія з огляду на всі обставини», — зазначив прокурор.

Вибух на «Північному потоку» у водах Швеції, 4 вересня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Вибух у шведській зоні стався на глибині 80 метрів, що, за словами шведської прокуратури, ускладнило розслідування.

«Ми вважаємо, що встановити, хто це зробив, буде доволі складно. Люди, які це зробили, імовірно, знали, що залишать докази, і подбали, щоб докази вказували не в одному напрямку, а в кількох», — додав прокурор.

Слідчі вже визначили тип вибухівки, який використали при диверсії, і зазначили, що це виключає «дуже велику кількість дійових осіб». Розслідування триває.

«Північний потік — 1» і «Північний потік — 2» складаються з двох труб кожен. У вересні 2022 року три труби прорвало внаслідок незрозумілих вибухів, лише одна залишилася неушкодженою.