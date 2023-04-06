Швеція: До вибухів на «Північних потоках» причетна державна структура — це основна версія

До вибухів на «Північних потоках» причетна державна структура — це основна версія слідства.
Про це 6 квітня заявив шведський прокурор Матс Юнгквіст, який розслідує диверсію, цитує Reuters.
Юнгквіст сказав, що не можна виключати, що за вибухами стоїть «незалежна група діячів», а не державний субʼєкт, однак все ж це малоймовірно.
«Є певні компанії, які мають спеціальні завдання, тобто теоретично вони могли зробити це. Ми нічого не виключаємо, але те, що за цим прямо чи хоча б опосередковано стоїть державна структура, — це, звичайно, наша основна версія з огляду на всі обставини», — зазначив прокурор.
Вибух у шведській зоні стався на глибині 80 метрів, що, за словами шведської прокуратури, ускладнило розслідування.
«Ми вважаємо, що встановити, хто це зробив, буде доволі складно. Люди, які це зробили, імовірно, знали, що залишать докази, і подбали, щоб докази вказували не в одному напрямку, а в кількох», — додав прокурор.
Слідчі вже визначили тип вибухівки, який використали при диверсії, і зазначили, що це виключає «дуже велику кількість дійових осіб». Розслідування триває.
«Північний потік — 1» і «Північний потік — 2» складаються з двох труб кожен. У вересні 2022 року три труби прорвало внаслідок незрозумілих вибухів, лише одна залишилася неушкодженою.
- У вересні 2022 року на «Північних потоках» почали фіксувати зниження тиску. На трубопроводах було чотири витоки газу. Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах сталася диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи. Шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії.
- У березні 2023 року американське видання The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки писало, що вибухи на російських газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2» могла влаштувати проукраїнська група «опонентів путіна». До неї нібито входили росіяни та українці. Британська газета The Times писала, що західні розвідники вже давно знають імʼя українця, який нібито профінансував диверсію на «Північних потоках», однак його особу вирішили не розкривати, щоб захистити Україну.