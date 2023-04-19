Розслідування: росія готує диверсії на обʼєктах у Північному морі на випадок конфлікту з Заходом

Російські військові та цивільні «кораблі-привиди» пересуваються в Балтійському і Північному морях та збирають дані для диверсій проти вітрових електростанцій, газопроводів і кабелів звʼязку.

Про це йдеться у спільному розслідуванні громадських мовників Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії.

Таким чином росія має намір створити карту західної інфраструктури у морі. Для цього надводні та підводні цивільні та військові судна збирають інформацію у межах військової програми GUGI.

Керівник норвезької розвідки Нільс Андреас Стенсонес припустив, що карту інфраструктури готують для планування диверсій у Північному морі на випадок великого конфлікту з Заходом.

Зокрема, росіяни можуть перерізати кабелі живлення та передачі даних через Атлантику та до решти Європи.

Згідно з розслідуванням, у водах Північної Європи ходять судна, які вимкнули свої передавачі AIS і не повідомляють про своє місцезнаходження. Ідеться про «Адмірал Володимирський», який офіційно займається морськими дослідженнями, але, за даними джерел, його також використовують для розвідувальної роботи.

Судно переміщувалося в околицях семи вітрових електростанцій біля узбережжя Британії та Нідерландів під час однієї місії. Корабель сповільнювався, коли наближався до районів, де є вітрові електростанції.

Коли журналісти підійшли до судна на невеликому човні, вони зіткнулися з людиною в балаклаві, яка тримала зброю, схожу на військову штурмову гвинтівку.

Той самий корабель помітили біля узбережжя Шотландії минулого року під час входу в Морей-Ферт 10 листопада, приблизно за 30 морських миль на схід від Лоссімута, де базується флот морських патрульних літаків Королівських ВПС.