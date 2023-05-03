Голова розвідки НАТО: Росія може пошкодити підводні кабелі в Атлантиці у відповідь на підтримку Заходом України

Голова розвідки НАТО Девід Кеттлер заявив, що є ризик пошкодження підводних кабелів та іншої критичної інфраструктури в Атлантиці з боку росії. У такий спосіб Кремль може «покарати» Захід за підтримку України.
Про це пише Reuters.
За словами Кеттлера, НАТО посилює захист підводної інфраструктури після атак на «Північні потоки», оскільки «росіяни більш активні, ніж ми бачили їх протягом багатьох років у цій сфері», — вони хочуть ускладнити життя Заходу й «отримати важелі впливу».
Зараз росія активно патрулює Атлантичний океан, Північне і Балтійське моря: картографує критичну підводну інфраструктуру на кораблях-шпигунах. За ними стежить НАТО.
- У квітні громадські мовники Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії провели розслідування, у якому йдеться, що росія готує диверсії на обʼєктах у Північному морі на випадок конфлікту із Заходом. Російські військові та цивільні «кораблі-привиди» пересуваються в Балтійському і Північному морях та збирають дані для диверсій проти вітрових електростанцій, газопроводів і кабелів звʼязку. У травні мовники чотирьох країн провели ще одне розслідування — цього разу стосовно «Північних потоків» — і зʼясували, що російські кораблі щонайменше тричі наближалися до місць вибуху.
- У вересні 2022 року на «Північних потоках» почали фіксувати зниження тиску. На трубопроводах було чотири витоки газу. Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах сталася диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи. Шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії.
- У березні 2023 року американське видання The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки писало, що вибухи на російських газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2» могла влаштувати проукраїнська група «опонентів путіна». До неї нібито входили росіяни та українці. Британська газета The Times писала, що західні розвідники вже давно знають імʼя українця, який нібито профінансував диверсію на «Північних потоках», однак його особу вирішили не розкривати, щоб захистити Україну.