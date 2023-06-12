Reuters: Українські пілоти можуть улітку почати навчання на винищувачах F-16

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен розповіла в інтервʼю Reuters, що українські пілоти можуть розпочати підготовку до керування американськими винищувачами F-16 уже цього літа. Це крок до постачання літаків в Україну.
За словами Оллорґрен, Нідерланди хочуть, аби навчальну програму повністю запустили протягом шести місяців. Водночас можливим місцем проведення навчань буде Данія, де є авіасимулятори.
Два джерела видання на умовах анонімності сказали, що спочатку на навчання вирушать дві групи по 12 українських пілотів, які мають досвід управління МіГами. Американський чиновник теж анонімно зазначив, що підготувати досвідчених пілотів можна за чотири місяці. Тоді як для того, щоб стати пілотом винищувача в Нідерландах, потрібно зазвичай приблизно два з половиною роки.
Курс підготовки включатиме заняття з мови та навчання на тренажері, на якому українці будуть працювати з різними підсистемами в літаку. Навчання з використання F-16 для бойових завдань буде кінцевою частиною програми.
- Данія та Нідерланди очолили європейську групу з навчання українських пілотів на F-16. Вони стануть першими країнами, які почнуть готувати українських пілотів до польотів на винищувачах F-16, інші країни приєднаються згодом.
- 16 травня Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема й на F-16. До коаліції увійшли США, Нідерланди, Бельгія, Данія і Португалія. Навчати пілотів почнуть найближчими місяцями.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 4 червня заявив, що Україна сформувала перший список пілотів, які поїдуть тренуватися на F-16. Їх відправлятимуть хвилями.
- 21 травня президент США Джо Байден підтвердив, що Штати почнуть навчати українських пілотів найближчим часом. У звіті американців ідеться, що два українські аси на симуляторах F-16 перевершили очікування США. Там вважають, що зможуть навчити українських пілотів літати на F-16 за чотири місяці, а не за 18, як планувалося раніше.
- 23 травня в Пентагоні заявили, що передача Україні винищувачів F-16 розпочнеться щонайменше через кілька місяців. І це за оптимістичним сценарієм. Проте це доволі короткий термін, оскільки зазвичай потрібно понад два роки, щоб навчити нового американського пілота роботі з таким літаком.
- Україні F-16 передаватимуть підрозділами, а не поштучно. На початковому етапі можуть передати кілька десятків цих літаків. Раніше радник українського міністра оборони Юрій Сак казав, що Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16, щоби сформувати три або чотири ескадрильї.
- Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус 5 червня заявив, що уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо можливих поставок сучасних західних винищувачів Україні.
- Країни Заходу почали обговорювати поставку Україні не лише літаків F-16, а ще й F-18, пише Politico. Це дозволить збільшити кількість країн, які зможуть забезпечити Україну західною авіацією.