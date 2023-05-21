Повітряні сили: Винищувачі F-16 передаватимуть Україні підрозділами, а не поштучно

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в етері телемарафону, що винищувачі F-16 передаватимуть Україні підрозділами, а не поштучно. На початковому етапі можуть передати декілька десятків цих літаків.

«Безумовно, ніхто не буде передавати поштучно ці літаки. Їх будуть передавати підрозділами. Авіаційні підрозділи — це щонайменше ескадрилья. В нашому варіанті — це 12 плюс літаків. У західних партнерів ескадрилья більша — до 18 літаків. Таким чином кілька десятків літаків можуть передати Україні спочатку для вирішення поточних завдань», — сказав Ігнат.

Рішення по F-16 він назвав історичним. Передача цих літаків, за його словами, стане поштовхом на шляху до перемоги України у війні проти росії.

Раніше радник українського міністра оборони Юрій Сак казав, що Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16, щоби сформувати три або чотири ескадрильї.