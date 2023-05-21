Байден отримав від Зеленського «запевнення», що Україна не використовуватиме F-16 на території росії

Президент США Джо Байден після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що отримав від нього «чіткі запевнення», що Україна не використовуватиме винищувачі F-16 на території росії, коли їх одержить. Водночас, за словами Байдена, вони можуть бути використані всюди, де є російські війська «у межах» України.

Про це він розповів на завершенні саміту G7 у Хіросімі.

Байден підтвердив, що Штати почнуть навчати українських пілотів на винищувачах четвертого покоління найближчим часом.

Президент Володимир Зеленський окремо висловив упевненість, що Україна отримає від західних союзників F-16.

«Ми дійсно довго і потужно працювали з партнерами, щоб отримати бажаний результат... Сьогодні відкрита для нас місія тренування. Це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів. Ми будемо працювати, щоб ці люди були максимально досвідчені, щоб скоротити процес навчання», — сказав Зеленський.

Президент додав, що вже є розуміння, які країни можуть надати F-16.