Байден отримав від Зеленського «запевнення», що Україна не використовуватиме F-16 на території росії

Президент США Джо Байден після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що отримав від нього «чіткі запевнення», що Україна не використовуватиме винищувачі F-16 на території росії, коли їх одержить. Водночас, за словами Байдена, вони можуть бути використані всюди, де є російські війська «у межах» України.
Про це він розповів на завершенні саміту G7 у Хіросімі.
Байден підтвердив, що Штати почнуть навчати українських пілотів на винищувачах четвертого покоління найближчим часом.
Президент Володимир Зеленський окремо висловив упевненість, що Україна отримає від західних союзників F-16.
«Ми дійсно довго і потужно працювали з партнерами, щоб отримати бажаний результат... Сьогодні відкрита для нас місія тренування. Це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів. Ми будемо працювати, щоб ці люди були максимально досвідчені, щоб скоротити процес навчання», — сказав Зеленський.
Президент додав, що вже є розуміння, які країни можуть надати F-16.
- 16 травня Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції увійшли США, Нідерланди, Бельгія, Данія і Португалія. Навчати пілотів почнуть у найближчі місяці.
- Британія планує адаптувати програму, за якою навчаються пілоти Королівських збройних сил, для пілотів з України. У звіті американців ідеться, що два українські аси на симуляторах F-16 перевершили очікування США. Там вважають, що зможуть навчити українських пілотів літати на F-16 за 4 місяці, а не за 18, як планувалося раніше.
- 20 травня Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає винищувачі. США дали згоду союзникам на передачу Україні F-16.
- Радник українського міністра оборони Юрій Сак казав, що Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16, щоби сформувати три або чотири ескадрильї. В одній ескадрильї 12 літаків.