В Україні сформували перший список пілотів, які поїдуть навчатися на винищувачах F-16. Хто туди увійшов

Україна сформувала перший список пілотів, які поїдуть тренуватися на американських винищувачах F-16. Їх відправлятимуть хвилями.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

До навчань неможливо залучити одразу велику кількість пілотів, тому що через інтенсивність російських атак вони потрібні в Україні.

У першу хвилю відібрали кілька десятків українських пілотів — найбільш професійних і досвідчених.

Під час набору в наступні хвилі пріоритет надаватимуть тим, хто володіє англійською мовою, а ще молодим пілотам, які в подальшому будуть наставниками для молодших колег. Навчання на F-16 передбачається й для інженерів та офіцерів бойового управління.