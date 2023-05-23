Міністр США: Поставки Україні F-16 розпочнуться щонайменше через кілька місяців

У Пентагоні заявили, що передача Україні винищувачів F-16 розпочнеться щонайменше через кілька місяців. І це за оптимістичним сценарієм.

Про це заявив міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл, пише CNN.

За його словами, мине щонайменше «кілька місяців», перш ніж Україна зможе експлуатувати F-16. Також необхідно опрацювати деякі деталі, перш ніж Військово-повітряні сили ЗСУ зможуть використати західні літаки у великій кількості.

«Ми за жодних обставин не збираємося передавати F-16 або інші західні винищувачі у значній кількості до рук ВПС України раніше ніж за кілька місяців», — зазначив Кендал.

Водночас він наголосив, що це доволі короткі терміни, оскільки зазвичай потрібно понад 2 роки, щоб навчити нового американського пілота роботі з таким літаком. Навіть курс підвищення кваліфікації для пілота F-16, який певний час не літав, може тривати до 5 місяців.