Офіс президента: До «коаліції винищувачів» приєдналися вже вісім країн

До «коаліції винищувачів» приєдналися вже вісім країн Європи. Вони допомагатимуть навчати українських пілотів і готові передавати літаки.

Про це у своєму Facebook написав заступник голови ОП Ігор Жовква.

За його словами, досягнуті домовленості дозволяють розраховувати на конкретні рішення щодо обсягів і механізму підготовки пілотів та іншого персоналу. До того ж, тепер «коаліція» не обмежується лише винищувачами F-16.

«Оформилася основа Європейської частини Коаліції за участю вже восьми країн (невдовзі буде більше): Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Данії, Швеції, Бельгії, Португалії і Франції», — зазначив він.