Офіс президента: До «коаліції винищувачів» приєдналися вже вісім країн

До «коаліції винищувачів» приєдналися вже вісім країн Європи. Вони допомагатимуть навчати українських пілотів і готові передавати літаки.
Про це у своєму Facebook написав заступник голови ОП Ігор Жовква.
За його словами, досягнуті домовленості дозволяють розраховувати на конкретні рішення щодо обсягів і механізму підготовки пілотів та іншого персоналу. До того ж, тепер «коаліція» не обмежується лише винищувачами F-16.
«Оформилася основа Європейської частини Коаліції за участю вже восьми країн (невдовзі буде більше): Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Данії, Швеції, Бельгії, Португалії і Франції», — зазначив він.
- Данія та Нідерланди очолили європейську групу з навчання українських пілотів на F-16. Вони стануть першими країнами, які почнуть готувати українських льотчиків до польотів на винищувачах F-16, інші країни приєднаються згодом.
- 16 травня Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема й на F-16. До коаліції увійшли США, Нідерланди, Бельгія, Данія і Португалія. Навчати пілотів почнуть найближчими місяцями.
- 20 травня Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли та скільки винищувачів Україна отримає. США дали згоду союзникам на передачу Україні F-16.
- 21 травня президент США Джо Байден підтвердив, що Штати почнуть навчати українських пілотів найближчим часом. У звіті американців ідеться, що два українські аси на симуляторах F-16 перевершили очікування США. Там вважають, що зможуть навчити українських пілотів літати на F-16 за чотири місяці, а не за 18, як планувалося раніше.
- 23 травня в Пентагоні заявили, що передача Україні винищувачів F-16 розпочнеться щонайменше через кілька місяців. І це за оптимістичним сценарієм. Проте це доволі короткий термін, оскільки зазвичай потрібно понад два роки, щоб навчити нового американського пілота роботі з таким літаком.
- Україні F-16 передаватимуть підрозділами, а не поштучно. На початковому етапі можуть передати кілька десятків цих літаків. Раніше радник українського міністра оборони Юрій Сак казав, що Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16, щоби сформувати три або чотири ескадрильї.