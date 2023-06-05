Міністр оборони ФРН: Німеччина перегляне питання передачі Україні винищувачів, але далекобійні ракети Taurus постачати не планує

Уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо можливих поставок сучасних західних винищувачів Україні.
Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус в інтервʼю DW.
«Зараз ми перебуваємо у фазі переосмислення і перевіряємо, що можливо і що ми хочемо й можемо зробити. І думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів», — сказав він.
За словами Пісторіуса, Німеччина має переосмислити власну політику останніх десятиліть.
«Німецьке суспільство, німецька політика дійсно змінили думку. Якби мені два роки тому хтось сказав, що Німеччина постачатиме важке озброєння на €3—5 мільярдів, я не повірив би», — наголосив він.
Водночас міністр оборони ФРН знову заперечив можливість майбутньої передачі Україні крилатих ракет Taurus.
Відповідаючи на запитання про побоювання щодо використання Україною німецької зброї на території рф, Пісторіус зазначив, що міжнародне право дозволяє робити це з метою самооборони. За його словами, Берлін, та й Вашингтон, завжди наголошували, що не хотіли б, щоб їхню зброю використовували в росії. Водночас міністр сказав, що «цілком довіряє українським партнерам».
- 16 травня Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема й на F-16. До коаліції увійшли США, Нідерланди, Бельгія, Данія і Португалія. Навчати пілотів почнуть найближчими місяцями.
- Данія та Нідерланди очолили європейську групу з навчання українських пілотів на F-16. Вони стануть першими країнами, які почнуть готувати українських льотчиків до польотів на винищувачах F-16, інші країни приєднаються згодом.
- 23 травня в Пентагоні заявили, що передача Україні винищувачів F-16 розпочнеться щонайменше через кілька місяців. І це за оптимістичним сценарієм. Проте це доволі короткий термін, оскільки зазвичай потрібно понад два роки, щоб навчити нового американського пілота роботі з таким літаком.
- Україні F-16 передаватимуть підрозділами, а не поштучно. На початковому етапі можуть передати кілька десятків цих літаків. Раніше радник українського міністра оборони Юрій Сак казав, що Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16, щоби сформувати три або чотири ескадрильї.