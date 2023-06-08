Росія подала до Міжнародного кримінального суду заяву проти України. Звинувачують Київ у руйнуванні Каховської ГЕС

Росія звернулася до Міжнародного кримінального суду і Міжнародного суду ООН зі звинуваченнями проти України в нібито руйнуванні Каховської ГЕС. Вони запевняють світ, що ГЕС зруйнували «масованими артилерійськими обстрілами».

Про це пише російська служба BBC News з посиланням на слова російського дипломата Олександра Шульгіна в МКС.

«Київський режим не тільки завдав масованих артилерійських ударів по греблі в ніч на 6 червня, а й навмисно підняв рівень води в Каховському водосховищі до критичної позначки», — зазначив він, не вказавши, що окупанти захопили Каховську ГЕС на самому початку повномасштабного вторгнення.

Україна 6 червня також звернулася до МКС через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Генеральний прокурор Андрій Костін одразу після трагедії поінформував прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана про підрив дамби Каховської ГЕС російськими окупаційними військами. Також генпрокурор підписав і направив документ, у якому українська сторона надає Офісу прокурора МКС усю необхідну інформацію.