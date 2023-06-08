Росія подала до Міжнародного кримінального суду заяву проти України. Звинувачують Київ у руйнуванні Каховської ГЕС

Росія звернулася до Міжнародного кримінального суду і Міжнародного суду ООН зі звинуваченнями проти України в нібито руйнуванні Каховської ГЕС. Вони запевняють світ, що ГЕС зруйнували «масованими артилерійськими обстрілами».
Про це пише російська служба BBC News з посиланням на слова російського дипломата Олександра Шульгіна в МКС.
«Київський режим не тільки завдав масованих артилерійських ударів по греблі в ніч на 6 червня, а й навмисно підняв рівень води в Каховському водосховищі до критичної позначки», — зазначив він, не вказавши, що окупанти захопили Каховську ГЕС на самому початку повномасштабного вторгнення.
Україна 6 червня також звернулася до МКС через підрив росіянами Каховської ГЕС.
Генеральний прокурор Андрій Костін одразу після трагедії поінформував прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана про підрив дамби Каховської ГЕС російськими окупаційними військами. Також генпрокурор підписав і направив документ, у якому українська сторона надає Офісу прокурора МКС усю необхідну інформацію.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив дамби під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали дамбу, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. На окупованому лівобережжі ситуація гірша. Станом на ранок 8 червня середній рівень підтоплення на Херсонщині становить 5,61 метра.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення дамби нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні.
- 8 червня стало відомо про першу жертву в Миколаївській області — 53-річний чоловік із села Василівка, який вчора відмовився від евакуації. Що стосується окупованого лівого берега Дніпра, то там точної інформації про постраждалих та загиблих немає.