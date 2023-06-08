Підрив Каховської ГЕС: Молдова планує відправити своїх рятувальників на допомогу Україні

Молдова планує відправити своїх рятувальників на допомогу Україні ліквідовувати наслідки підриву Каховської ГЕС. Там уже формують групу.
Про це заявив премʼєр-міністр Дорін Речан, пише NewsMaker.
За його словами, Молдова розглядає таку можливість.
«Пожежники та рятувальники готують команду, яка вирушить туди і допоможе українській стороні з обладнанням, і, можливо, візьме участь у рятувальних операціях», — пояснив він.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив дамби під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали дамбу, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. На окупованому лівобережжі ситуація гірша. Станом на ранок 8 червня середній рівень підтоплення на Херсонщині становить 5,61 метра.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення дамби нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні.
- 8 червня стало відомо про першу жертву в Миколаївській області — 53-річний чоловік із села Василівка, який вчора відмовився від евакуації. Що стосується окупованого лівого берега Дніпра, то там точної інформації про постраждалих та загиблих немає.