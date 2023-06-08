Підрив Каховської ГЕС: Молдова планує відправити своїх рятувальників на допомогу Україні

Молдова планує відправити своїх рятувальників на допомогу Україні ліквідовувати наслідки підриву Каховської ГЕС. Там уже формують групу.

Про це заявив премʼєр-міністр Дорін Речан, пише NewsMaker.

За його словами, Молдова розглядає таку можливість.

«Пожежники та рятувальники готують команду, яка вирушить туди і допоможе українській стороні з обладнанням, і, можливо, візьме участь у рятувальних операціях», — пояснив він.