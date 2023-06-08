Голова «Укргідроенерго»: Каховську ГЕС підірвали зсередини у трьох місцях

Генеральний директор компанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив, що на Каховській ГЕС були дуже потужні вибухи у трьох місцях. За його словами, коли експерти зможуть потрапити на місце інциденту, це буде доведено.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

«Щоб підірвати дамбу — те, що відбулося у Каховці, потрібно в одне місце скинути щонайменше три авіабомби по пів тони. Це неможливо зробити ударами якоїсь однієї ракети. Це був дуже потужний вибух у трьох місцях станції. При демонтажі нашої станції ми це побачимо, експертиза це доведе», — розповів Сирота.

За його словами, площа подальшого затоплення залежить від характеру пошкодження ГЕС. Якщо якась частина станції залишилася внизу, то водосховище не витече повністю. Наразі ж напір води поступово спадає.

«Ми доходимо до «мертвої зони» [водосховища] — це 12,7 метра. Після цього не буде водозабору ні для ставків охолодження ЗАЕС, ні для областей», — додав він.