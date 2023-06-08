Офіс генпрокурора порушив справу через масовий мор риби в Каховському водосховищі

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактом екоциду через масову загибель риби в Каховському водосховищі.

Про це Офіс повідомив 8 червня.

Руйнування дамби Каховської ГЕС призвело до критичного зниження рівня води в Каховському водосховищі. Унаслідок цього біля села Марʼянське Криворізького району Дніпропетровської області сталася масова загибель риби, яка може призвести до екологічної катастрофи.