Генштаб: Окупанти не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, тому зазнали втрат у живій силі та техніці

На лівобережжі Херсонської області окупанти не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, тому зазнали втрат як у живій силі, так і в озброєнні та військовій техніці.
Про це Генштаб повідомив у ранковому зведенні 8 червня.
Зокрема, у підрозділах 7 десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі ЗС рф є травмовані, загиблі та зниклі безвісті. Також ці підрозділи втратили кілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно.
Водночас 6 червня відбулась масова евакуація цивільного населення з міста Каховка, під час якої люди використовували свої машини. Разом із цивільним населенням евакуаційними маршрутами скористались російські окупанти — вони використовували місцевих жителів як живий щит.
- Уночі 6 червня відбувся прорив греблі Каховської ГЕС у Херсонській області. Україна звинуватила в підриві ГЕС росію, а окупаційна влада Херсонської області заявила про «обстріл» ГЕС. Через прорив дамби Каховської ГЕС під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали дамбу, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. Після підриву ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, загинули майже всі тварини.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення дамби нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні.