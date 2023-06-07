Очільник МВС Клименко: На Херсонщині через підрив Каховської ГЕС підтопило 29 населених пунктів

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що через руйнування Каховської ГЕС підтопило 29 населених пунктів. Із них 19 — на правому березі Херсонщини, а 10 — на окупованому лівому березі.
Про це пише МВС України.
Загалом уже евакуювали понад 1 560 людей.
За ніч у Херсоні вода піднялася на один метр. Очікується, що вона продовжить прибувати.
Зараз у регіоні працюють майже 1 600 рятувальників та поліцейських.
Згодом у МВС уточнили, що евакуювали понад 1 800 людей. Переважна більшість — з мікрорайону Корабел у Херсоні.
- Уночі 6 червня стався прорив греблі Каховської ГЕС у Херсонській області. Україна звинуватила в підриві ГЕС росію, а окупаційна влада Херсонської області заявила про «обстріл» ГЕС. Через прорив дамби Каховської ГЕС під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали дамбу, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. Після підриву ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, загинули майже всі тварини.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення дамби нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні.