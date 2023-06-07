Очільник МВС Клименко: На Херсонщині через підрив Каховської ГЕС підтопило 29 населених пунктів

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що через руйнування Каховської ГЕС підтопило 29 населених пунктів. Із них 19 — на правому березі Херсонщини, а 10 — на окупованому лівому березі.

Про це пише МВС України.

Загалом уже евакуювали понад 1 560 людей.

За ніч у Херсоні вода піднялася на один метр. Очікується, що вона продовжить прибувати.

Зараз у регіоні працюють майже 1 600 рятувальників та поліцейських.

Згодом у МВС уточнили, що евакуювали понад 1 800 людей. Переважна більшість — з мікрорайону Корабел у Херсоні.