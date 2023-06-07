У Каховському водосховищі продовжує знижуватися рівень води. МОЗ попереджає про можливі небезпеки

У Каховському водосховищі продовжує знижуватися рівень води, повідомляють у компанії «Укргідроенерго».
За її даними, станом на 10:00 7 червня в районі Нікополя рівень водосховища впав до 14, 41 метра. За добу рівень води в Каховському водосховищі зменшився майже на 2,5 метра.
Водозливна гребля і земляна вставка між будівлею станції та шлюзом продовжують руйнуватися.
Станом на зараз на правобережній Херсонщині затопило 1 852 будинки. Евакуювали 1 457 людей, із мікрорайону Корабел — 1 286. Також цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду.
Протягом ночі повідомлень про надзвичайні події не було, інтенсивність підтоплення зменшується, однак через значні руйнування греблі вода ще прибуватиме.
Наразі для боротьби з наслідками залучили майже 800 людей та понад 170 одиниць техніки ДСНС.
«Укргідроенерго» попереджає, що до криниць та відкритих водойм могли потрапити небезпечні для здоровʼя хімічні речовини, а також збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень і сміттєзвалищ.
Про це також говорять у Міністерстві охорони здоровʼя. На місцях працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб і відбирають проби води з водойм, криниць тощо.
МОЗ опублікувало низку порад, як уберегтися від інфекційних хвороб:
- Пийте тільки бутильовану або привізну воду.
- Воду для приготування їжі та господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей.
- Кипʼятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте памʼятайте, що кипʼятіння не позбавляє воду хімічного забруднення!
- Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).
- Піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).
- Ретельно мийте руки з милом.
- Не вбирайтеся в одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.
В областях наразі формують запаси антибіотиків і сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій. У МОЗ також попередили про мор риби через зниження рівня води. Він почнеться у наступні 3—5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі. Збирати таку рибу і вживати (солити чи вʼялити) категорично заборонено через ризик захворіти на ботулізм.
- Уночі 6 червня відбувся прорив греблі Каховської ГЕС у Херсонській області. Україна звинуватила в підриві ГЕС росію, а окупаційна влада Херсонської області заявила про «обстріл» ГЕС. Через прорив дамби Каховської ГЕС під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали дамбу, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. Після підриву ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, загинули майже всі тварини.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення дамби нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні.