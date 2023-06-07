На Херсонщині рівень води збільшиться ще на метр протягом 20 годин

У Херсонській області рівень води через підрив Каховської ГЕС збільшиться ще на метр протягом наступних 20 годин.

Про це вранці 7 червня повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Цієї ночі вже почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталась.

Станом на ранок 7 червня затопило 1 852 будинки на правобережній Херсонщині. Евакуювали 1 457 людей, більшість із херсонського мікрорайону Корабел.