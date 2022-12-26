NYT: Ремонт пошкоджених газопроводів «Північний потік» коштуватиме від $500 мільйонів

Компанія Nord Stream AG, що управляє російськими газопроводами «Північний потік» та «Північний потік — 2», почала оцінку вартості ремонту пошкоджених труб. Сума стартуватиме від $500 мільйонів.
Про це пише видання The New York Times з посиланням на власні джерела.
Також російські представники вивчають, як довго пошкоджені труби газопроводів можуть витримувати вплив солоної морської води. Один із варіантів кошторисів на ремонт вказує, що на це потрібно буде щонайменше $500 мільйонів.
The New York Times зазначає, що інцидент не приніс росії однозначної вигоди, тому що вона й далі мусить платити Україні за транзит газу. Крім цього, росія вже не може використовувати аргумент про дешевий газ для впливу на Німеччину та ще й буде змушена заплатити за ремонт «Північних потоків».
- 26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Обидва газопроводи майже не працюють та не перекачують газ із росії до Європи. «Північний потік — 2» через вторгнення російських військ до України так і не запустили, а от «Північний потік» улітку майже повністю зупинили нібито через знайдені неполадки. На трубопроводах зафіксували спочатку три витоки газу, а вже 29 вересня Швеція повідомила про четвертий витік.
- Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах була диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи.
- Газета The Times із посиланням на джерела у британській розвідці писала, що «Північні потоки» атакували російські підводні дрони. У CNN повідомляли, що поблизу зон витоків 26 і 27 вересня бачили російські військові кораблі забезпечення і субмарини. Причетність росії перевіряється. У самій рф традиційно всі звинувачення відкидають.
- 1 жовтня припинились витоки газу з «Північного потоку — 2», 2 жовтня — з «Північного потоку — 1». 6 жовтня шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії.
- У листопаді Служба безпеки Швеції підтвердила диверсію — виявили сліди вибухівки.