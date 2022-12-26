NYT: Ремонт пошкоджених газопроводів «Північний потік» коштуватиме від $500 мільйонів

Компанія Nord Stream AG, що управляє російськими газопроводами «Північний потік» та «Північний потік — 2», почала оцінку вартості ремонту пошкоджених труб. Сума стартуватиме від $500 мільйонів.

Про це пише видання The New York Times з посиланням на власні джерела.

Також російські представники вивчають, як довго пошкоджені труби газопроводів можуть витримувати вплив солоної морської води. Один із варіантів кошторисів на ремонт вказує, що на це потрібно буде щонайменше $500 мільйонів.

The New York Times зазначає, що інцидент не приніс росії однозначної вигоди, тому що вона й далі мусить платити Україні за транзит газу. Крім цього, росія вже не може використовувати аргумент про дешевий газ для впливу на Німеччину та ще й буде змушена заплатити за ремонт «Північних потоків».