Швеція виявила сліди вибухівки на місці аварій «Північних потоків»

Служба безпеки Швеції підтверджує диверсію на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2» — виявили сліди вибухівки.

Заяву організація оприлюднила 18 листопада.

Під час огляду місця інциденту в Балтійському морі задокументували значні пошкодження газопроводів внаслідок вибухів, а також вилучили сторонні предмети, і на них уже виявили залишки вибухових речовин.

Наразі триває ще розширений аналіз, аби можна було зробити конкретніші висновки. Попереднє розслідування має показати, чи можна когось притягнути до кримінальної відповідальності.

Інцидент у Балтійському морі Служба безпеки Швеції називає «дуже серйозним» і наголосила, що уважно стежить за розвитком подій та вживає необхідних заходів.