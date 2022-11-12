Витоки на «Північних потоках»: за кілька днів до вибухів у зоні трубопроводів проходили два судна з вимкненими трекерами

За кілька днів до витоків газу на «Північних потоках» у зоні трубопроводів проходили два судна з вимкненими трекерами.
Про це пише Wired.
Два великі кораблі, кожен з яких завдовжки від 95 до 130 метрів, пройшли за кілька миль від місць витоку газу. У компанії SpaceKnow, яка проаналізувала масив супутникових знімків, заявили, що ці кораблі цілеспрямовано намагалися приховати своє місцеперебування та маршрут.
Спеціалістам вдалося ідентифікувати ці судна, але публічно їх поки не називають. SpaceKnow передала інформацію офіційним особам НАТО, які розслідують інциденти з трубопроводами.
- 26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Обидва газопроводи майже не працюють та не перекачують газ із росії до Європи. «Північний потік — 2» через вторгнення російських військ до України так і не запустили, а от «Північний потік» улітку майже повністю зупинили нібито через знайдені неполадки. На трубопроводах зафіксували спочатку три витоки газу, а вже 29 вересня Швеція повідомила про четвертий витік.
- Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах була диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи.
- Газета The Times із посиланням на джерела у британській розвідці писала, що «Північні потоки» атакували російські підводні дрони. У CNN повідомляли, що поблизу зон витоків 26 і 27 вересня бачили російські військові кораблі забезпечення і субмарини. Причетність росії перевіряється. У самій рф традиційно всі звинувачення відкидають.
- 1 жовтня припинились витоки газу з «Північного потоку — 2», 2 жовтня — з «Північного потоку — 1». 6 жовтня шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії.