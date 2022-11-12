Витоки на «Північних потоках»: за кілька днів до вибухів у зоні трубопроводів проходили два судна з вимкненими трекерами

За кілька днів до витоків газу на «Північних потоках» у зоні трубопроводів проходили два судна з вимкненими трекерами.

Про це пише Wired.

Два великі кораблі, кожен з яких завдовжки від 95 до 130 метрів, пройшли за кілька миль від місць витоку газу. У компанії SpaceKnow, яка проаналізувала масив супутникових знімків, заявили, що ці кораблі цілеспрямовано намагалися приховати своє місцеперебування та маршрут.

Спеціалістам вдалося ідентифікувати ці судна, але публічно їх поки не називають. SpaceKnow передала інформацію офіційним особам НАТО, які розслідують інциденти з трубопроводами.