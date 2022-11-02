Міноборони рф: Російська сторона відновлює участь у «зерновій угоді»

Міноборони росії заявило, що російська сторона відновлює участь у «зерновій угоді» після атаки безпілотників на кораблі Чорноморського флоту у Севастопольській бухті.
«Українська сторона офіційно запевнила, що морський гуманітарний коридор використовуватиметься лише відповідно до положень «Чорноморської ініціативи» та повʼязаного з нею положення про Спільний координаційний центр. Росія вважає, що отримані гарантії на даний момент видаються достатніми та відновлює ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продовольства з портів України», — повідомляє міноборони.
- 22 липня росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду підписували Україна, рф, Туреччина і ООН як посередник. 5 серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- З кінця вересня і весь жовтень українська влада заявляла, що росія штучно блокувала експорт української агропродукції, створюючи штучні черги в Босфорі.
- Офіційні представники росії кілька разів публічно заявляли, що рф може вийти із «зернової угоди». Окупанти вимагали гарантій рівноправного експорту зерна Чорним морем і обмежити напрямки експорту.
- 29 жовтня росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Причиною вона назвала атаку безпілотників на кораблі чорноморського флоту у Севастопольській бухті.
- Через вихід росії із «зернової угоди» застрягли 218 вантажних кораблів. 31 жовтня ООН, Туреччина та Україна узгодили план транзиту для 16 суден. Президент Туреччини заявив, що його країна докладе всіх можливих зусиль, щоб експорт зерна з чорноморських портів України продовжився, незважаючи на вихід росії.
- У російському міністерстві оборони заявили, що Україна використала шлях, по якому виходять кораблі із українських портів, для атаки на Севастополь. Водночас в ООН запевняють, що під час вибухів у Севастополі жодних кораблів у «зерновому коридорі» не було.