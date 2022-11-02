Міноборони рф: Російська сторона відновлює участь у «зерновій угоді»

Міноборони росії заявило, що російська сторона відновлює участь у «зерновій угоді» після атаки безпілотників на кораблі Чорноморського флоту у Севастопольській бухті.

«Українська сторона офіційно запевнила, що морський гуманітарний коридор використовуватиметься лише відповідно до положень «Чорноморської ініціативи» та повʼязаного з нею положення про Спільний координаційний центр. Росія вважає, що отримані гарантії на даний момент видаються достатніми та відновлює ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продовольства з портів України», — повідомляє міноборони.