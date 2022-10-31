Туреччина попри саботаж росії підтримує експорт зерна з України

Туреччина докладе всіх можливих зусиль, щоб експорт зерна з чорноморських портів України продовжився, незважаючи на вихід росії із зернової угоди.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи на Всесвітньому турецькому медичному конгресі у Стамбулі.
«Навіть якщо росія поводитиметься нерішуче, оскільки вона не отримала такої ж вигоди, ми продовжимо наші рішучі зусилля, спрямовані на благо людства», — сказав Ердоган.
- ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. У межах «зернової ініціативи» працюватиме 10 інспекційних груп, які перевірятимуть 40 суден. Таку пропозицію прийняли представники України. Представників рф про це проінформували. Серед суден, які відправилися, — балкер IKARIA ANGEL з українською пшеницею для Ефіопії, яка перебуває на межі голоду. Це сьоме судно, зафрахтоване в межах Всесвітньої продовольчої програми під егідою ООН.
- 29 жовтня росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Причиною вона назвала атаку безпілотників на кораблі чорноморського флоту в Севастопольській бухті. Міноборони рф звинуватило в цьому бійців 73 спеццентру морських операцій ЗСУ, яких тренували представники підрозділу ВМС Великої Британії. Цих же представників Британії російське міноборони звинуватило в організації вибухів на газопроводах «Північний потік» і «Північний потік — 2».